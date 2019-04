Ammiriamo il protagonista di Naruto vestito da Jonin!

Ormai è impresso nella memoria il mitico finale di Naruto, la celebre opera di Masashi Kishimoto. Eppure, con il conseguimento del sogno del nostro eroe, ci eravamo chiesti se Naruto fosse rimasto Genin dopo esser divenuto Hokage. Non avendo mai avuto, quindi, l'occasione per vederlo in vesti differenti, ci pensa un fan a scatenare la fantasia.

Naruto è rimasto un Genin, ed è così che è divenuto Hokage del Villaggio della Foglia. Scalando le gerarchie con tanta fatica, seppur non ricevendo nessuna promozione per il suo meticoloso impegno, non ha avuto bisogno di fare quel passaggio a Jonin per raggiungere il suo obbiettivo. Ma nonostante ciò, i fan si sono sbizzarriti e hanno più volte provato a immaginare le varie alternative che il giovane ninja avrebbe potuto percorrere nella sua vita.

E se Naruto fosse diventato un Jonin, anziché un Hogake? È questa la domanda che più volte si sono posti gli appassionati dell'opera, che sono rimasti affascinati dal ricordo della cover del Capitolo 93 del manga, in cui il celebre protagonista è rappresentato nel tipico abbigliamento che più volte abbiamo visto con Kakashi e altri personaggi di tutto rispetto.

La celebre illustrazione del capitolo è divenuta subito virale, poiché col passare di così tanti anni da quel numero e con il susseguirsi di altrettanti avvenimenti uno dietro l'altro, ricordarsi le varie possibilità che il nostro eroe poteva seguire stupiscono, lasciando un tipico velo di nostalgia. Dopo essere rimasti commossi dalla 10 year challenge di Naruto, questo ci ricorda, ancora una volta, quanto l'opera di Kishimoto-sensei sia ancora in grado di emozionare.