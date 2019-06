Ammiriamo un sensuale cosplay di Bulma da Dragon Ball

Nonostante l'opera di Akira Toriyama, Dragon Ball, sia famosa per i suoi combattimenti spettacolari, non va dimenticato che nel corso sella serie sono presenti diverse situazioni e dialoghi tendenti all'erotico. Saranno felici gli appassionati di poter ammirare il sensuale cosplay di Bulma che potete trovare in calce alla notizia.

La bellissima Bulma, si tratta di uno dei primi personaggi introdotti nella serie da Toriyama che, con le sue doti da inventrice, ha collaborato, insieme ai suoi genitori, allo sviluppo della Capsule Corporation. Sono proprio state le sue capacità, che le hanno permesso di mantenere un ruolo fondamentale all'intero della serie.

La cosplayer Enji Night ha quindi deciso di celebrare il personaggio realizzando un suo meraviglioso cosplay che ci mostra una sensuale Bulma travestita da coniglietta. Abbiamo originariamente assistito a Bulma con indosso il costume da coniglio durante la prima serie di Dragon Ball, grazie a Oolong. Dopo che i suoi vestiti si erano rovinati durante un'avventura, Oolong le dà "l'unico abbigliamento disponibile" sotto forma di questo vestito da "coniglietta di Playboy" che farebbe arrossire Hugh Hefner.

