Ammiriamo le sette variant cover realizzate per la nuova serie di Capitan America

Durante la giornata di ieri sono emerse in rete le splendide copertine alternative realizzate per il primo numero dell'imminente nuova serie di Capitan America, la quale sarà firmata dallo scrittore Ta-Nehisi Coates e dall’artista Leinil Francis Yu.

Visionabili in calce all’articolo, le suddette cover sono state realizzate da artisti del calibro di Jim Steranko, David Mack, Adam Hughes, Alex Ross e addirittura Frank Miller, il leggendario autore de “Il ritorno del Cavaliere Oscuro”, “Batman: Anno Uno” e “Batman: Il cavaliere oscuro colpisce ancora”.

Miller ha disegnato Capitan America con il suo iconico scudo sul braccio sinistro, mentre con la mano destra regge la bandiera americana, sulla cui punta si è appollaiata un’aquila. A ragion veduta, non trovate anche voi che quest’immagine riproduca alla perfezione il patriottismo tipico di Steve Rogers?

Per quanto concerne invece la gestione di Coates e Yu, i fan hanno potuto già “assaporarla” due anni fa, attraverso un fumetto promozionale e gratuito che traeva ispirazione proprio da “Daredevil: Rinato”, un classico di Frank Miller e David Mazzucchelli.

Di seguito vi proponiamo infine la sinossi ufficiale del primo numero di Capitan American, ricordandovi che questo approderà nelle fumetterie statunitensi il prossimo 4 luglio.



“IN AMERICA È INVERNO - Per oltre 70 anni, si è eretto in difesa del nostro paese e della sua gente. Ma all’indomani della presa al potere della nazione compiuta dall’HYDRA, Capitan America è una figura controversa, con uno scudo ossidato... E un nuovo nemico sta sorgendo!”