Ammiriamo un simpaticissimo Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT

Quando si parla della miglior trasformazione di Goku, non possiamo non farci passare nella mente un'ondata di ricordi che hanno reso istintivi i caratteri iconografici del Super Saiyan. Nonostante DB Super stia rivelando power up di una bellezza non indifferente, è ancora vivido nei nostri ricordi il Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT.

La celebre trasformazione nel SSJ 4 è uno dei momenti più iconici degli adattamenti animati di Dragon Ball, seppur lontano dalla canonicità del titolo. Proprio per questo motivo, i fan hanno sempre desiderato immaginare la presenza del power up all'interno di DB Super, desiderio che tuttavia non ha mai ricevuto compimento, e forse non lo sarà mai. Gli appassionati, in ogni caso, sono grandi idoli della semi-mutazione in Oozaru del nostro eroe, Goku, e più volte lo hanno rappresentato nelle più disparate vesti, come quella volta che un fan lo ha disegnato con lo stile di Naohiro Shintani.

Non possiamo nasconderne la peculiarità, dunque, dell'ultimo lavoro di un artista, che ha presentato l'omonima trasformazione in una chiave del tutto nuovo, originale e simpatica, che per certi versi pare unirla al mondo di Jojo. L'illustrazione, che potete ammirare in calce alla news, è stata elogiata per la particolare creatività e resa visiva, ricompensando l'impegno di Easterhands con oltre 2 mila apprezzamenti. Goku Super Saiyan 4 è un personaggio amato ovunque, persino dalla stessa industria di animazione, nonché da uno dei più grandi talenti e animatori della Toei Animation, Yuya Takahashi, che ha omaggiato il Saiyan in un strepitoso disegno divenuto virale.

E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica illustrazione di Easterhands, vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!