Ammiriamo lo sketch di Goku realizzato dall'autore di Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter

Nelle ultime ore è rispuntato su Twitter> uno sketch tratto dal “Dragon Ball Super History Book”, un volume pubblicato in Giappone nel 2016, in occasione del trentesimo anniversario del brand di Toriyama. A quanto pare, il bozzetto è stato addirittura realizzato da Yoshihiro Togashi, ossia l’autore di Yu Yu Hakusho e Hunter × Hunter.

Visionabile in calce all’articolo, il disegno ci mostra un giovane Goku particolarmente dettagliato e aggressivo, che di conseguenza non può che ricordarci due pericolosi personaggi creati da Togashi: il demone Hiei di Yu Yu Hakusho e Killua Zaoldyeck di Hunter × Hunter. Voi cosa ne pensate di questa sua agghiacciante espressione?



Nato nel lontano 1966 nella prefettura di Yamagata, Yoshihiro Togashi ha esordirò nel mondo dei fumetti nel lontano 1988 con Tonda Birthday Present. La fama mondiale gli sarebbe però giunta solo qualche anno più tardi, con l’uscita di Yu Yu Hakusho (fumetto anche noto in Italia col titolo de “Yu degli Spettri”) e Hunter × Hunter.

Pubblicato in Giappone tra il 1990 e il 1994 sulle pagine di Weekly Shōnen Jump, Yu Yu Hakusho è disponibile in Italia grazie a Star Comics, che di recente ha ristampato l’intera opera. Serializzato dal 1998 e tuttora in corso, Hunter × Hunter è invece edito nel nostro paese da Planet Manga, che finora ci ha proposto i primi 35 volumetti della serie.