Ammiriamo lo sketch di Jiren realizzato dai responsabili di Dragon Ball Super!

Di tutti i guerrieri introdotti nel corso del Torneo del Potere di Dragon Ball Super , il possenteil Grigio è senz’altro il più popolare e misterioso, anche grazie al suo curioso design. Osserviamo il potente Pride Trooper nello sketch realizzato dai creatori di Dragon Ball Super!

Durante il Jump Festa 2018 che si è tenuto lo scorso fine settimana, il sensei Akira Toriyama ed il suo pupillo Toyotaro, illustratore del manga ufficiale di Dragon Ball Super, hanno presentato ai fan una serie di sketch relativi al suddetto anime. Uno di questi, in particolare, immortala il mastodontico alieno dell’Undicesimo Universo, permettendoci di osservare da ogni lato la sua invidiabile muscolatura. Come notato anche dai fan, la parte superiore del corpo del guerriero è decisamente più massiccia di quella inferiore, ragion per cui lo stesso Toriyama ha scherzato sulla possibilità che il personaggio appaia un po’ grasso nell’anime di Dragon Ball Super.



Qualora stiate aspettando i nuovi episodi doppiati in lingua italiana e non conosciate ancora il personaggio, vi basti sapere che Jiren è il famigerato “mortale in grado di sconfiggere un Dio della Distruzione” menzionato da Whis nelle battute iniziali di Dragon Ball Super. Si tratta di un guerriero votato alla giustizia e alla difesa del proprio universo, e durante il corso del Torneo del Potere indetto dal sommo Zeno ha dimostrato di possedere una forza e dei riflessi senza eguali. È probabile, infatti, che sia il più potente avversario mai affrontato da Goku e gli altri eroi del franchise.