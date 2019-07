Ammiriamo uno strepitoso crossover tra ONE PIECE e Lupin III!

Qual è la sottile linea che separa il pirata dall'essere un ladro? Se trovare una risposta a questa domanda può essere, a prima impressione, complicata, niente esclude la community di ONE PIECE dall'unire questi due particolari universi insieme al celebre Lupin III.

C'è del genio in bnnaaaa_, arista su Twitter, che dalla semplice volontà di realizzare un simpatico crossover ha realizzato uno strepitoso disegnato diventato virale sul web. L'illustratore, infatti, ha realizzato nella sua interpretazione visiva un particolare cambio di ruoli, mettendo i personaggi di ciascuna opera nei panni della controparte citata, in un risultato davvero straordinario. Ed è così che Rufy diventa Lupin III, mentre Sanji il mitico Daisuke Jigen, e così via.

L'immagine in questione, che potete ammirare in calce all'articolo, ha ricevuto una grande serie di commenti di apprezzamento, valorizzandone soprattutto la grande simpatia e l'idea geniale dell'artista. L'omaggio, ovviamente, cade perfettamente nel ONE PIECE Day, la giornata dedicata all'opera di Eichiro Oda che ha svelato grazie a una live interessanti retroscena sul manga. I fan, dunque, sono molto avvezzi a partecipare a questo speciale giorno nei limiti delle proprie possibilità, scatenando quella creatività che ONE PIECE ci ha ormai abituato da tanti anni a questa parte. Stessa vena artistica che ha toccato persino lo stesso Boichi, disegnatore di Dr. Stone, che ha ridisegnato uno dei capitoli più famosi del manga di Oda sensei con protagonista Zoro.

E voi, cosa ne pensate del crossover con Lupin III? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!