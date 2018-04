Ammiriamo il tema di apertura e di chiusura dell'anime 'The Caligula Effect'

Tratta dall’omonimo JRPG già disponibile sulle PlayStation Vita di tutto il globo e prossimamente anche su PS4, la trasposizione televisiva di The Caligula Effect è il più recente prodotto d’animazione realizzato dal noto studio nipponico Satelight (Aquarion EVOL, Log Horizon, Macross Frontier).

Ambientato nel mondo virtuale di Mobius, The Caligula Effect vede per protagonista Ritsu Shikishima e il cosiddetto "Go-Home Club”, un nutrito gruppo di individui consci di essere intrappolati in una dimensione fittizia che li "costringe" a vivere in eterno un appagante realtà scolastica. Coadiuvato da una virtualdoll in grado di materializzare sotto forma di armi i sentimenti dei residenti di Mobius, il giovane ed i suoi compagni dovranno combattere per porre fine al distorto universo digitale, affrontare le proprie paure e tornare nel mondo reale.

Di seguito vi proponiamo il tema di apertura e di chiusura dell’anime, intitolate rispettivamente “Paradigm Box” e “HYPNO”. Curiosamente, entrambe le sigle sono cantate dai doppiatori che prestano le proprie voci ai componenti del "Go-Home Club”. Di conseguenza, mentre l’opening è cantata da Chiharu Sawashiro e Shunsuke Takeuchi, doppiatori del protagonista Ritsu Shikishima e di Shougo Satake, l’ending è eseguita da Rie Murakawa, Ari Ozawa, Rie Takahashi e Minami Tanaka, doppiatori di Kotono Kashiwaba, Naruko Morita, Mifue Shinohara e Suzuna Kagura.

Per maggiori informazioni sulla trama dell'anime, vi intiamo a dare uno sguardo alla nostra Recensione dell'omonimo gioco pubblicato lo scorso anno anche in Europa.