Ammiriamo il trailer e la nuova key visual di Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky

Come promesso stamani, attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter della serie The Seven Deadly Sins, il sito ufficiale nipponico del franchise ha rilasciato il trailer esteso per The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky, il primo lungometraggio d’animazione ambientato nell’universo del brand.

Visionabile in calce all’articolo, il filmato ci (ri)presenta i vari personaggi principali della serie, inclusi quelli creati appositamente per la pellicola, e rivela il cast vocale nipponico coinvolto nel progetto. Il film introdurrà infatti ben tre diversi personaggi inediti, il cui aspetto ricorda tuttavia quello di alcune nostre vecchie conoscenze. Ve ne proponiamo di seguito le descrizioni ufficiali.

Doppiato da Tsubasa Yonaga , il giovane Sorada è uno “Sky Winged” proveniente dal Tempio Celeste. Sta cercando il leggeranno “ Lord Oshiro ”, che si dice proteggerà il Tempio Celeste dal Clan dei Demoni.

Doppiata da Haruka Tomatsu , la bella Ellatte è una giovane "Sky Winged" che somiglia molto ad Elizabeth . Assai determinata, crede nella promessa che si è scambiata con Sorada e attende con pazienza il suo ritorno.

Doppiato da Toshiyuki Morikawa, Bellion è il leader dei Sei Cavalieri Neri dell'armata del Clan Demoniaco. Brandisce un'enorme spada a una mano e si dice che la sua forza possa rivaleggiare con quella dei Dieci Comandamenti.

Il cast vocale vede anche Yuuki Kaji nei panni di Meliodas, mentre Sora Amamiya sarà Elizabeth, Misaki Kuno sarà Hawk, Aoi Yūki sarà Diane, Tatsuhisa Suzuki sarà Ban, Jun Fukuyama sarà King, Yuuhei Takagi sarà Gowther, Maaya Sakamoto sarà Merlin, Tomokazu Sugita sarà Escanor.

Noto in patria come ‘Gekijōban Nanatsu no Taizai Tenkū no Torawarebito’, il film esordirà nelle sale nipponiche il 18 agosto e vanterà una storia totalmente inedita, curata per l’occasione da Nakaba Suzuki, autore del manga originale di Seven Deadly Sins. Di seguito ve ne riproponiamo anche la sinossi ufficiale.

"Siamo in un mondo in cui esistono le fate, le dee e i demoni. Coloro che hanno salvato il regno di Liones che era sull'orlo della distruzione a causa dei demoni sono il leggendario ordine di criminali e cavalieri I Sette Peccati Capitali e una principessa. Un po' di tempo è trascorso da quando la pace è stata ristabilita nel regno dei Liones. Per celebrare l'anniversario del regno, I Sette Peccati Capitali si avventurano in un territorio di confine alla ricerca di un ingrediente elusivo, il Pesce del Cielo.

Nel bel mezzo della ricerca, il loro capitano Meliodas e il maiale Hawk, che parla la lingua umana, vengono mandati al Tempio Celeste, il mondo celestiale che giace in alto nel cielo, sopra le nuvole. Gli Sky Winged, che possiedono le ali, abitano quel tempio. Meliodas è stato scambiato come il ragazzo che ha infranto una legge, ed è stato gettato in prigione. Nel Tempio Celeste si sta preparando la cerimonia per impedire la liberazione delle bestie diaboliche che furono sigillate tremila anni fa. Ma il gruppo dei Sei Cavalieri Neri guidato da Berlion si presenta per rompere il sigillo. Per proteggere tutti, Meliodas e gli altri si scontreranno contro i Sei Cavalieri Neri."