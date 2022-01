Among Us, arriva il manga del famoso multiplayer online

È difficile pensare a un videogioco negli ultimi anni che abbia avuto lo stesso impatto sul pubblico di Among Us. Quando la pandemia ha iniziato a mettere in quarantena le persone in tutto il mondo, il multiplayer online è diventato un punto di riferimento per milioni di persone.

Il gioco ha aiutato a collegare i giocatori in un momento senza precedenti, e il suo successo è solo cresciuto da allora. E ora, un nuovo annuncio ha confermato che Among Us avrà un manga tutto suo. La notizia è arrivata ieri grazie H2 Interactive. La pagina Twitter ha condiviso un teaser su una delle principali riviste di manga, ed è stato lì che i fan hanno individuato un annuncio su Among Us.

E dopo che l'anteprima è diventata virale, Innersloth ha confermato su Twitter che un manga one-shot è in arrivo. "Sorpresa", ha condiviso Innersloth. "Among Us avrà un manga one-shot sulla rivista Bessatsu Corocoro nell'Aprile del 2022". Attualmente, non sappiamo molto del one-shot, ma i fan sono ansiosi di vedere come Among Us verrà trasposto in manga.

Al momento, non ci sono piani per continuare il one-shot, ma Corocoro lo ha elencato tra le sue prossime serie. Se l'accoglienza sarà buona, potrebbero arrivarne altri in seguito, il che farebbe sicuramente piacere ai fan del gioco. Among Us ha una storia completamente libera, quindi il manga ha un sacco di spazio per creare cose entusiasmanti. Non sarebbe una brutta idea scoprire di più della storia di questi alieni mutaforma e del perché sono così decisi a eliminare i membri degli equipaggi.

Bessatsu Corocoro pubblicherà il one-shot tra non molto, ma non si sa se e quando debutterà in occidente. La rivista non ha particolari accordi come Shueisha o Kodansha, ma Among Us è abbastanza grande da poter essere interessante per le case editrici internazionali e nostrane.

Possiamo solo vedere come si evolverà la situazione, soprattutto alla luce della crisi della carta che ha colpito anche i prezzi di Panini Comics e sperare che questo manga risponda a più domande di quante ne sollevi. In ultimo vi lasciamo con la nascita dell'organizzazione mondiale contro la pirateria di anime e manga.

Cosa ne pensate di questo speciale su Among Us? Ci sono altri giochi là fuori che hanno bisogno di un adattamento manga? Condividete i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.