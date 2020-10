Among Us, gli impostori incontrano gli anime grazie ad una nuova serie di mosse speciali

Among Us è il gioco del momento, e come tutte le opere di rilievo era solo questione di tempo prima che qualche fan inserisse i personaggi in un contesto anime. In particolare, il celebre YouTuber Landonardo ha deciso di realizzare una serie di fan animation con protagonisti gli impostori del gioco, regalando loro alcune esilaranti mosse speciali.

Per chi non lo sapesse, Among Us è un gioco multiplayer in cui i partecipanti vengono divisi in due gruppi, impostori ed equipaggio. I membri dell'equipaggio devono completare una serie di mansioni sparse nella mappa di gioco, mentre il compito degli impostori è quello di eliminarli senza destare sospetti.

Nel gioco ogni uccisione degli impostori è ritratta con una breve animazione, che può variare da un colpo di pistola a una semplice pugnalata. Landonardo ha deciso di espandere il set di animazioni con una serie di mosse finali a tema anime, che come potete vedere in cima alla news variano dalla Kamehameha di Goku all'Hinokami Kagura di Tanjiro Kamado.

Nel caso in cui anche voi foste appassionati di Among Us, poi, non potete davvero perdervi l'ultimo cosplay di Jessica Nigri.