Among Us travolge ONE PIECE: un fan trasforma i personaggi principali nei pupazzetti

ONE PIECE è il manga-anime più famoso del mondo attualmente. Considerata la carriera ventennale e più, è anche normale che l'opera abbia un gruppo molto folto di appassionati in tutto il mondo. Il che ha portato anche all'unione e fusioni con altri franchise. Un esempio è quello dove i Mugiwara incontrano SMugiwara incontrano Super Smash Bros.

Ma recentemente è esplosa anche la mania di Among Us. Il videogioco che a breve riceverà nuove modifiche per supportare l'ondata di fan è diventato una moda e sta ricevendo parodie di vario genere. E non poteva a questo punto non produrre un mash up con il manga di Eiichiro Oda.

Among Us x ONE PIECE prodotto da un fan vede la trasposizione dei Mugiwara nel mondo di Among Us. Vediamo quindi nell'immagine in basso il capitano Rufy insieme agli altri nove membri della ciurma più Bibi (e Carl) nella versione di piccoli pupazzetti. L'utente The Catatonic che ha postato la fan art si è concentrato sul prendere i dettagli principali dei Mugiwara post timeskip, ovviamente in attesa di scoprire anche l'ultimo membro del gruppo protagonista.

Cosa ne pensate di questo mash up tra Among Us e ONE PIECE? Vi segnaliamo che il fan Landonardo ha invece preparato per il gioco di Among Us alcune mosse speciali a tema anime per le uccisioni dei crewmate.