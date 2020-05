L'amore per Yu-Gi-Oh rovina la vacanza di una coppia, la reazione della ragazza è virale!

Per i fan di Yu-Gi-Oh! è sempre "tempo di duellare", e la storia raccontata pochi giorni fa dall'utente Twitter Vee! ne è forse la più grande dimostrazione. Un fan della serie infatti, è diventato virale dopo aver postato sui social la reazione della sua fidanzata ad un piccolo errore che potrebbe essergli costato la serenità dell'intera vacanza.

In calce potete dare un'occhiata al post in questione, attualmente premiato dagli utenti Twitter con oltre 150.000 mi piace e 20.000 retweet, in cui il ragazzo ha scritto: "Ho fatto un grosso errore. Sono stato fermato dalla sicurezza aeroportuale e ho dovuto tirare fuori dalla mia valigia le mie carte di Yu-Gi-Oh!. Neanche a dirlo, la mia fidanzata non è stata troppo felice di sapere che ho portato un deck di carte durante la nostra vacanza "No-Yu-Gi-Oh!"". In allegato potete dare un'occhiata all'esilarante foto ritraente il volto incredulo della fidanzata.

Yu-Gi-Oh! è, sin dal suo debutto nel 1996, uno dei franchise giapponesi più amati al mondo, e la passione per il gioco di carte non ha fatto che crescere con il passare degli anni. Una vacanza per staccare la spina potrebbe sembrare un'ottima idea, ma a quanto pare alcuna appassionati non riescono proprio a lasciare alle spalle i loro adorati deck.

Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi ricordiamo che da circa un mese potete recuperare il film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions su Amazon Prime Video, e che il nuovo anime di Yu-Gi-Oh! ha finalmente fatto il suo debutto.