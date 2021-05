Un AMV di ONE PIECE per l'arrivo del finale: il video fan made conquista gli appassionati

Da diversi anni, Eiichiro Oda conferma che il finale di ONE PIECE è vicino. Certo, considerati i ritmi di pubblicazione e di racconto del mangaka, più il tempo già passato, quel "vicino" è molto relativo. Ciò non toglie che manca davvero poco per portare a conclusione la saga piratesca che da due decenni viene pubblicata su Weekly Shonen Jump.

Recentemente l'editor di Oda ha sottolineato che il manga di ONE PIECE si concluderà in circa cinque anni, ma servirà molto più tempo per vedere la conclusione anche dell'anime, con Toei Animation che potrebbe optare anche per allargare ulteriormente il numero di episodi con storie extra e altri adattamenti del brand, un po' come capitò con il finale di Naruto: Shippuden.

Intanto tutti i nodi stanno venendo al pettine e per creare ancora più attenzione intorno al finale di ONE PIECE l'utente Vivek Murmu ha deciso di dedicarsi nella realizzazione di un AMV su ONE PIECE. Gli Anime Music Video che andavano in voga diversi anni fa sono ancora parte integrante della cultura di anime e manga. In alto potete osservare il video realizzato per il finale di ONE PIECE, ripercorrendo alcune delle scene più importanti dell'opera e focalizzandosi su certi personaggi. Il tutto coadiuvato da un ottimo editing video e audio. Siete pronti al finale di ONE PIECE?