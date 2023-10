An Archdemon's Dilemma How to Love Your Elf Bride: primi dettagli e trailer dell'anime

Basata sulla serie di light novel scritte da Fuminori Teshima la serie anime An Archdemon’s Dilemma How to Love Your Elf Bride arriverà nel 2024 grazie allo studio Brain’s Base, e finalmente sono stati rivelati i primi dettagli concreti sulla produzione, tra cui anche un primo trailer introduttivo alla singolare storia d’amore tra Zagan e Nephy.

Il trailer, riportato in cima alla notizia, mostra come lo studio è riuscito a carpire e restituire in pieno il mood dei romanzi, presentando rapidamente i due protagonisti e ponendo subito al centro della narrazione il forte imbarazzo provato da entrambi a causa dei reciproci sentimenti e del rapporto schiava-padrone. È stato anche lanciato il sito ufficiale della serie, così come le pagine social, dove è stata condivisa anche le prima key visual, che ritraggono Nephy in braccio a Zagan, prima con espressioni calme e decise, e poi con l’imbarazzato dipinto sui volti, e persino sulle lunghe orecchie di Nephy.

La regia è stata affidata a Hiroshi Ishiodori, mentre Aya Yoshinaga ha svolto il ruolo di adattatore per i copioni basati sui romanzi di Teshima, e Mina Osawa ha curato i design dei personaggi. Per chi volesse avvicinarsi alla serie, ecco una presentazione generale: Zagan è uno stregone estremamente potente, ma vive come un eremita. E presto dovrà affrontare una grande prova…innamorarsi! Temuto da tutti e considerato uno stregone malvagio, Zagan è in realtà pessimo nelle interazioni sociali, e trascorre le giornate a studiare stregonerie e mandando al tappeto chiunque si addentri nel suo territorio. Un giorno, però, viene invitato ad un’asta, dove viene proposta una giovane elfa schiava, dall’incredibile bellezza, Nephy.

Per Zagan è amore a prima vista, e usa tutto ciò che è in suo possesso per prenderla. Ovviamente le sue scarse doti sociali creano il primo ostacolo nella relazione tra i due, fulcro della storia. In conclusione, ricordiamo che nel 2024 arriverà anche un altro anime fantasy comedy, Dungeon Food, e vi lasciamo a 5 anime fantasy con grandi storie d'amore.