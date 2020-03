Analizziamo insieme le abilità del Quirk dell'eroe alato, Hawks, di My Hero Academia

My Hero Academia è una di quelle serie colossali in cui il mangaka non ha avuto paura di presentare e inserire una moltitudine e varietà di personaggi da far girare la testa, riuscendo anche a muoverli e svilupparli con coerenza. In questo ricorda molto la serie nipponica più famosa del mondo, ovvero One Piece e i suoi infiniti personaggi.

Ebbene, Horikoshi ha il merito non solo di aver inserito così tanti personaggi da far venire la nausea, ma di esser stato capace di rendere ognuno di loro caratteristico e bene pensato. I Pro Hero, quanto i villain, sono tutti, a modo loro, spettacolari, con alcuni che toccano vette geniali come nella figura di Tomura, quanto in quella di All Might e il suo One for All.

Per molti gestire così tanti personaggi potrebbe essere un'impresa titanica, ma non sembrerebbe essere così per il padre di My Hero Academia che, fin da subito, ha dimostrato una capacità di gestire tutto e delle singole storie personale senza eguali, o quasi. Tra i vari Pro Hero che hanno saputo ammaliare gli appassionati, sicuramente c'è Hawks, l'eroe alato e attuale numero due del mondo, in seguito al ritiro di All Might e al raggiungimento della vetta da parte di Endeavor.

Per chi segue il manga Hawks è ormai un amico di vecchia data, ma lo stesso non si può dire per chi il manga non lo ha mai letto e che, il primo incontro con le ali vermiglie del Pro Hero lo ha avuto soltanto la settimana scorsa con l'episodio 4x24 di My Hero Academia. Ha fatto il suo debutto nella serie animata presentandosi come un eroe dal forte carisma e dalla grandissima fama sebbene la giovane età. Non si è mostrato molto di lui, se non il Quirk legato alle possenti ali che ha sulle spalle con le quali può volare e controllare le piume come se fossero armi.

In previsione delle future apparizioni di Hawks, oggi vogliamo disegnare un breve quadro su quali sono le abilità legate all'unicità dell'Eroe.

Volo

Cosa potremmo aspettarci da un personaggi che ha enormi ali da falco sulle spalle se non il poter volare? Avete ragione, è scontato, eppure è una delle caratteristiche se non la caratteristica principale di Hawks e, per tanto, dev'essere inserita. Non ha bisogno di spiegazioni, per cui passiamo al prossimo punto.





Proprio come un falco quando Hawks si libra in aria riesce a raggiungere velocità inaudite che gli permettono di spostarsi da un punto di interesse all'altro prima di qualsiasi altro. Il picco massimo lo raggiunge quando dal cielo scende in picchiata verso la terra.

Come mostrato, Hawks ha la capacità di controllare una a una le piume che ricoprono le sue ali. Con esse riesce a gestire più situazioni contemporaneamente e, quindi, anche più nemici contemporaneamente. Se utilizza tutte le sue piume, ovviamente, le ali assumono un aspetto quasi scheletrico.

Le piume di Hawks più che per aerodinamica o abbellimento gli servono soprattutto come arma, anzi, armi. Ognuna delle piume che compongono le sue ali sono affilate come coltelli, perciò possiamo anche dire che il Pro Hero numero due abbia un vero e proprio arsenale si pugnali dalla sua parte che può controllare a suo piacimento e a distanza.





Neanche a farlo di proposito, proprio come suggerisce il nome, Hawks non ha solo possenti ali come l'omonimo uccello, ma ha anche una vista degna di un Falco, una vista che gli permette di controllare la situazione dall'altro per miglia senza lasciarsi sfuggire nulla.

Ebbene, non stupisce il fatto che Hawks sia il secondo eroe più forte del mondo avendo dalla sua un'unicità tanto particolare quanto temibile e letale.

Cosa ne pensi di Hawks e del suo potere? È un personaggio che ti piace oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.