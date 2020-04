Analizziamo 'Ali Feroci': punti di forza e limiti del Quirk dell'eroe alato Hawks

Qualche giorno fa, i fan dell'adattamento anime di My Hero Academia hanno avuto modo di dare una migliore occhiata ad Ali Feroci, il Quirk dell'eroe alato Hawks. A differenza delle abilità di molti altri eroi, quella del numero 2 non garantisce un reale boost offensivo, ma funziona piuttosto come abilità di supporto. Analizziamone pregi e difetti.

Hawks ha fatto la sua prima apparizione nell'anime il 28 marzo, nell'episodio 24 di My Hero Academia. In occasione dell'esposizione del nuovo Hero Billboard Chart JP, l'eroe alato si è presentato sollevandosi in aria, e lasciando cadere alcune delle piume di colore rosso facenti parte delle sue ali. Nella stessa puntata, Hawks utilizza tre volte il suo Quirk: la prima volta per fermare il criminale Teruo Hazukashi, la seconda per salvare un cagnolino e la terza per aiutare un'anziana a trasportare una valigia.

Nella puntata successiva, il season finale, Hawks impiega per la prima volta la sua abilità in maniera seria, concentrandosi per soccorrere delle persone intrappolate in un grattacielo. In quest'occasione vengono rivelati due dettagli: il primo è che le piume seguono gli ordini di Hawks, e di conseguenza non richiedono uno sforzo cerebrale continuo per portare a termine un compito, il secondo è che l'eroe può separarsi al massimo da 70/90 piume contemporaneamente, senza perdere la capacità di volare. Durante lo scontro con High End, Hawks salva la vita a 74 persone, e richiama velocemente le piume per riprendere il volo dopo qualche secondo passato in caduta libera.

Le piume presenti nelle ali vengono definite, nel manga di Horikoshi, dure ed estremamente elastiche, ragione per cui l'eroe numero 2 sembra in grado di poterle allungare in modo da formare una lama o spararle simulando un'arma da fuoco. Il Quirk è quindi estremamente duttile, e possiede capacità difensive, offensive e di supporto.

Nonostante si presenti come una delle abilità più elastiche e originali della serie, Ali Feroci presenta un grande limite, dato dallo scarso potenziale d'attacco. Le piume, seppur utilizzate come armi bianche, non riescono a recidere gli arti di alcuni nomu inferiori, compito piuttosto semplice per tutti gli altri eroi. Le ali possiedono inoltre un periodo di cooldown, ovvero un lasso di tempo necessario prima che si ricarichino. Nel caso in cui Hawks utilizzi o bruci tutte le piume infatti, dovranno passare alcuni minuti prima che il Quirk diventi nuovamente disponibile.

Tutto chiaro adesso? Vi piacerebbe leggere altre analisi simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!