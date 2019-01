Anche l'autore di One-Punch Man si unisce agli auguri di buon 2019

ONE, elusivo autore del popolarissimo manga One-Punch Man, ha deciso di augurare a tutti gli appassionati un felice 2019, il tutto a modo suo, e cioè con un'illustrazione assolutamente esilarante. Lo sketch ritrae il protagonista Saitama alle prese con un cinghiale, animale simbolo del nuovo anno.

Il 2019 è finalmente arrivato, e con lui si sono susseguiti una miriadi di auguri sui social network, alcuni dei quali anche da parte delle personalità di spicco dell'industria dell'animazione e dei manga. Queste sono sempre occasioni assolutamente felici per i fan, che hanno l'opportunità di saggiare la creatività degli autori delle loro opere preferite, ammirando allo stesso tempo i propri beniamini alle prese con situazioni avulse dal loro contesto tradizionale.

Di solito infatti illustrazioni che hanno lo scopo di celebrare eventi come questi, hanno sui fan un effetto straniante. Non è il caso di quella che ha deciso di regalare il mangaka ONE ai fan del suo capolavoro, One-Punch Man. Le avventure del protagonista hanno del resto spesso dei connotati buffoneschi, quasi comici, come l'illustrazione che celebra il 2019 disegnata dal loro creatore.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia (che è inserita in un post appartenente all'account Twitter ufficiale di ONE), Saitama è raffigurato mentre cavalca un cinghiale. La situazione è comica a dir poco, soprattutto se si considera che, secondo l'oroscopo cinese, il 2019 sarà simboleggiato proprio dall'animale che il nostro protagonista dirige con tanta disinvoltura (oltre che con il solito volto inespressivo che lo contraddistingue).

Cosa ne pensate di questo sketch che il maestro ONE ha deciso di dedicare agli appassionati di One-Punch Man e alla nascita di questi trecentosessantacinque giorni che ci attendono?