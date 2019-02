Anche Gianluca Iacono parteciperà alle anteprime di Dragon Ball Super: Broly

Attraverso un breve filmato pubblicato recentemente via Facebook, il distributore italiano Anime Factory ha rivelato l’ultimo degli ospiti che parteciperanno alle imminenti anteprime di Dragon Ball Super: Broly previsto presso determinate sale cinematografiche The Space in tutto il paese.

Protagonista della clip consultabile in calce all’articolo è stavolta Gianluca Iacono, ossia l’amatissimo doppiatore italiano di Vegeta (almeno per quanto concerne lo storico doppiaggio Mediaset), che ancora una volta presterà la propria voce all’orgoglioso principe dei Saiyan. Attraverso il filmato, il doppiatore ci fa sapere che mercoledì 20 febbraio parteciperà personalmente alle anteprime di Dragon Ball Super: Broly che si terranno presso il cinema Odeon di Milano e al The Space di Cerro Maggiore.

Per l’occasione, il principe parteciperà sia allo spettacolo dell'Odeon delle 18:15 che a quello delle 19:30 circa, per poi raggiungere il The Space di Cerro Maggiore in tempo per lo spettacolo delle 21:30. Gli interessati possono prenotare fin da ora un posto in sala attraverso il sito ufficiale del circuito The Space, che inoltre distribuirà gadget "pazzeschi" fra tutti i partecipanti!

E voi, approfitterete di questa strepitosa anteprima per poter visionare Dragon Ball Super: Broly in compagnia di Gianluca Iacono? Vi ricordiamo ancora una volta che la pellicola esordirà ufficialmente nel nostro paese il 28 febbraio 2019.