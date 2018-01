Anche la gilda Sabertooth è rimasta coinvolta negli scabrosi sketch recenti di Fairy Tail!

Mentre gli sketch pubblicati danelle ultime settimane avevano posto sotti i riflettori i componenti più influenti (e le coppie più amate) della gilda Fairy Tail , i nuovi disegni del mangaka sono incentrati stavolta sulla gilda Sabertooh e persino sul buffo

Solo qualche giorno fa, la piccola Wendy Marvell aveva dovuto assistere a una serie di situazioni imbarazzanti con protagonisti i suoi compagni di gilda e di avventure, ma sembra che gli spettacoli “indimenticabili” non siano ancora finiti per la giovane Dragon Slayer. Il primo dei nuovi sketch la vede infatti osservare molto da vicino una coppia assai improbabile: Ichiya Vandalay Kotobuki di Blue Pegasus e Miss Anna Heartfilia, una lontana antenata di Lucy giunta nel futuro per fermare Acnologia. È mai possibile che fra questi due maghi non più tanto giovani ci sia ben più del semplice rispetto reciproco?



Come menzionato in precedenza, il secondo sketch ha invece protagonisti i componenti della gilda Sabertooh, i quasi sono raffigurati in situazioni assai strambe. A giudicare dall’immagine, Rogue Cheney, intento a lavarsi accanto all’amico e compagno di gilda Sting Eucliffe, prova una sorta di complesso di inferiorità provocato dalle parti intime dell’amico… evidentemente più sviluppate delle proprie. Altrove, la bella (ma spesso crudele) Minerva sfoggia invece il suo mostruoso appetito, provocando il disagio di Yukino Agria e degli altri compagni.



Le ultime tre immagini, infine, ci mostrano una Lucy Heartfilia appena uscita dalla sorgente termale, e una certa rivalità tra Gray Fullbuster e Jellal Fernandes, nonché Juvia Locker ed Erza Scarlet. In attesa che il sensei rilasci un nuovo set di sketch, quale dei suoi più recenti disegni è il vostro preferito?