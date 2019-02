Anche in occidente arriverà lo splendido art book di Neon Genesis Evangelion!

Dopo una lunga attesa per tutti i fan occidentali di Neon Genesis Evangelion, ecco che arriva l'ufficialità: l'art book noto come Neon Genesis Evangelion: Animation Production Art Collection, uscito nel 2015, sarà tradotto in inglese e verrà pubblicato negli Stati Uniti a partire dal marzo di quest'anno.

Nonostante i quasi venticinque anni che separano la serie animata originale di Neon Genesis Evangelion dagli appassionati di oggi, il franchise è tutt'altro che scomparso, e anzi l'attesa dei fan è più spasmodica che mai, se è vero che il 2020 ci regalerà il quarto e ultimo capitolo della nuova tetralogia cinematografica nota come Rebuild of Evangelion.

Se poi si aggiunge che la serie del 1995 sbarcherà presto sulla piattaforma di streaming Netflix, si capisce subito il perché ancora oggi Neon Genesis Evangelion sia tra i brand più seguiti in assoluto. Proprio per questi motivi l'ultima notizia che arriva dagli Stati Uniti non può non fare la felicità di chiunque si sia approcciato all'opera di Hideaki Anno.

La casa editrice Udon Entertainment infatti, ha nelle scorse ore ufficializzato l'arrivo della versione in inglese di uno dei volumi più desiderati dai collezionisti di tutto il mondo: stiamo parlando in particolare dell'art book noto in giapponese come Eva TV Animation Settei Collection 2015 edition, e che si andrà ad intitolare Neon Genesis Evangelion: Animation Production Art Collection. La suddetta traduzione arriverà il prossimo 26 marzo, e costerà 39.99$, un prezzo comprensivo delle 432 pagine e della copertina rigida.

Per chi si chiede cosa contenga il tomo sopracitato, si tratta soprattutto di schizzi realizzati per la produzione della serie originale e della versione cinematografica che ha portato nel 1997 a The End of Evangelion: dai personaggi ai mecha, dalle armi ai veicoli, fino ad arrivare alle varie ambientazioni, sia esterne che interne, tutto è contenuto in questo splendido art book. I disegni, come se non bastasse, sono corredati dalle minuziose annotazioni che i vari artisti che hanno creato il mondo di Evangelion hanno appuntato durante il lavoro.

In calce alla presente notizia potete trovare alcuni esempi degli sketch che saranno presenti in Neon Genesis Evangelion: Animation Production Art Collection, tra cui un veicolo militare, Shinji Ikari, un Evangelion e Rei Ayanami per come ci viene presentata nel primo episodio.

Che ne dite? Lo acquisterete per la vostra collezione?