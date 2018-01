Anche oggi Toei Animation diffonde immagini in anteprima tratte da Dragon Ball Super 122!

A soli due giorni di distanza dal ritorno di Dragon Ball Super , anche oggidelizia i propri fan con nuovi screenshot tratti dall’episodio 122, che giorno dopo giorno sembra non avere più segreti in serbo per gli spettatori...

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Visionabile in calce all’articolo, la nostra ormai quotidiana dose di screenshot ci mostra un Freezer alquanto perplesso, mentre il Pride Trooper Dyspo, dotato di una velocità impressionante, lo circonda con immagini residue di sé stesso. Il sorrisetto stampato sul volto del tirano intergalattico, tuttavia, rivela che la situazione non sembra minimamente preoccuparlo. Persino Vegeta, che sta per sfidare Jiren il Grigio, si ritroverà in grave difficoltà, ma come tutti sappiamo, l’orgoglioso Principe dei Saiyan non è solito gettare la spugna nemmeno nelle situazioni più disperate.



Al contrario, C-17 si direbbe molto pensiero, e a giudicare dagli spoiler più recenti, è probabile che già nel prossimo episodio elaborerà la strategia che metterà in atto soltanto nel corso della puntata 123, quando cercherò di eliminare Toppo con l’aiuto di Son Gohan..



L’ultimo screenshot, infine, rivela che Lord Beerus sarà molto infastidito da un non meglio identificato individuo presente sugli spalti. Dal momento che gli Angeli degli universi cancellati, come appreso dallo scorso set di screenshot, andranno a sedersi accanto a Lord Beerus e Lord Belmond, è probabile che proprio uno di questi (se non il clown in persona) dirà qualcosa che farà saltare i nervi al nostro Dio della Distruzione preferito.



Siete ansiosi quanto noi di vedere il primo episodio dello scontro finale fra il Settimo ed il Settimo Universo?