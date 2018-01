Anche la seconda stagione di Overlord sarà composta da tredici episodi soltanto!

Trasmessa sul circuito televisivo nipponico nel 2015, la prima stagione di Overlord aveva lasciato scontenti i fan dell’opera a causa del suo esiguo numero di episodi: composta da 13 episodi soltanto, la serie aveva infatti trasposto in animazione solo una minuscola parte della storia narrata nei romanzi di

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione The Fandom Post, anche la seconda stagione dell’anime sarà purtroppo composta da 13 episodi, pertanto coloro che speravano durasse molto di più riceveranno una brutta delusione. L’edizione home video della serie, che raggiungerà i negozi giapponesi il prossimo 25 aprile, sarà infatti suddivisa in tre DVD/Blu-ray disc.



Nonostante la notizia non sia delle più felici, va comunque ricordato che le stagioni degli adattamenti animati delle light novel più famose, in genere, sono quasi sempre composte da tredici episodi, salvo rare eccezioni come Sword Art Online e Accel World. Di conseguenza, quasi certamente questa seconda stagione non riuscirà a coprire tutti gli eventi finora narrati nei romanzi del sensei, rendendo necessario un terzo set di episodi.



Prodotta da Madhouse, la seconda stagione di Overlord esordirà sulle televisioni nipponiche il prossimo 9 gennaio, e vanterà delle nuove sigle di apertura e chiusura, cantate rispettivamente da OxT e MYTH&ROID. Mentre la direzione del progetto è stata affidata a Naoyuki Itou, che aveva già curato la precedente trasposizione animata, Yuki Sugawara ha composto le musiche della serie. Takahiro Yoshimatsu e Satoshi Tasaki, invece, ne curano il character design.