Anche l'ultimo arco del manga di My Hero Academia giunge a conclusione

Sembra che un altro arco narrativo stia per giungere a conclusione in My Hero Academia. L'ultima grande saga della serie è stata quella di "Internship", e dopo di essa Kohei Horikoshi, il creatore del manga, ha dato alla storia un po' di respiro con un paio di archi più piccoli, di cui l'ultimo è in procinto di terminare.

Se non siete in pari con My Hero Academia, allora dovreste sapere che l'ultimo capitolo del manga sembra aver chiuso l'arco dello "U.A. Cultural Festival". La saga è cominciata nel capitolo 169, quando Izuku Midoriya si è riunito con i suoi amici della Classe 1-A. Con la banda riunita, L'Accademia U.A. ha potuto finalmente dedicarsi ai preparativi per il suo festival culturale, ma le cose si sono complicate quando un villain in ascesa noto come Gentle ha preso di mira l'evento.

Nei capitoli finali dell'arco, Izuku e Gentle si sono affrontati in un testa a testa mentre entrambi si sforzavano di realizzare i propri obiettivi. Tutto ciò che Izuku voleva era dare a Eri il piacere del festival culturale mentre Gentle voleva irrompere nello U.A. solo per dimostrare che poteva farlo. La backstory dell'eroe espulso ha colto tutti alla sprovvista, e l'intero arco sembra si sia concluso con Gentle che si è consegnato. Dopo aver perso in combattimento contro Deku, Gentle ha scelto di consegnarsi per salvare La Brava, la sua partner, dalla punizione per i suoi crimini.

Izuku ha garantito per Gentle, affermando che quest'ultimo stava solo progettando uno scherzo per il festival culturale. Nel disperato tentativo di arrivare al festival in tempo per vedere Eri, Midoriya si prepara a lasciare il campo di battaglia, ma prima condivide un breve momento con Gentle. È allora che il ragazzo riconosce l'avversario come il suo nemico più difficile, perché entrambi hanno combattuto per gli altri. I loro sentimenti condivisi hanno aggiunto un nuovo livello di complessità allo scontro, ma alla fine è stato Izuku a vincere.

My Hero Academia è edito da Shueisha tra le pagine di Weekly Shonen Jump.