Ancora tre nuovi screenshot dell'episodio 129 di Dragon Ball Super

Poche ore fa, nel corso della mattinata, vi abbiamo segnalato la consueta caterva di screenshot dedicati all'episodio 129 di, che verrà trasmesso domani (domenica 4 marzo) su Fuji TV. Ora, a pochissime ore mancanti dalla messa in onda, la Toei Animation ci delizia con ulteriori tre nuovi screenshot della puntata!

Se gli screenshot di qualche ora fa ci mostravano, oltre che i consueti Goku e Jiren in azione (compresa la prima immagine ufficiale dell'anime di Goku Ultra Istinto in versione completa), anche gli altri eroi dell'Universo 7, questa volta il focus è unicamente sugli unici due combattenti rimasti in gioco.

Goku dell'Universo 7 e Jiren dell'Universo 11 daranno fondo a ogni energia per tentare di portare a casa la vittoria, determinando così la salvezza del rispettivo Universo. A quanto pare Jiren si troverà finalmente in difficoltà, ma sprigionerà tutta la sua massima potenza e metterà nuovamente alle strette Goku.

I violenti colpi subiti, a poco a poco, risveglieranno la forma completa dell'Ultra Istinto, permettendo al nostro eroe di padroneggiare il power up divino che neanche gli dei della distruzione o gli angeli sono mai riusciti a sbloccare.

L'episodio 129 di Dragon Ball Super sarà intitolato, difatti, "Superare il limite! Padroneggiare l'Ultra Istinto!!" e darà vita alla spettacolare battaglia finale del Torneo del Potere. I restanti due episodi, di cui conosciamo già i titoli approssimativi, segneranno anche il finale di serie.