Andate in Giappone? Ecco i siti per i pellegrinaggi anime del 2020

Il Giappone è la terra di anime e manga, colorati o monocromatici, con una diversità di generi enorme. Naturalmente, molte di queste opere sono ambientate nel Paese del Sol Levante e pertanto ci sono tanti riferimenti reali. Si passa dalla Shinjuku di City Hunter alle scale di Your Name, ma un'associazione ha stilato i siti preferiti per il 2020.

La Anime Tourism Association ha rivelato la lista dei siti degni di un pellegrinaggio da parte dei fan di anime e manga per il 2020 tramite una conferenza stampa. Grazie a un sondaggio condotto sul sito dell'associazione negli scorsi mesi, sono stati selezionati 111 luoghi particolarmente importanti per alcune opere, oltre a 26 eventi e istituzioni menzionati sempre in opere d'animazione.

L'elenco vede 12 aggiunte rispetto a quello stilato lo scorso anno:

Hakodate, Hokkaido ( Love Live! Sunshine!! )

) Aizuwakamatsu, Fukushima (Hulaing Babies)

Nei pressi della stazione Waseda, linea Toden-Arakawa, Tokyo (BanG Dream!)

Taito, Tokyo (Sarazanmai)

Chofu, Tokyo ( GeGeGe no Kitarō )

) Fujisawa, Kanagawa (Just Because!)

Komatsu, Ichikawa (Girly Air Force)

Nagoya, Aichi (Yatogame-chan Kansatsu Nikki)

Sakaiminato, Tottori (GeGeGe no Kitarō)

Tonoshō, Kagawa ( Karakai Jōzu no Takagi-san 2 )

) Fukuoka, Fukuoka (Hakata Mentai! Pirikarako-chan)

Nagasaki, Nagasaki (IRODUKU: The World in Colors)

Si spazia quindi in tutto il Giappone e includendo tanti titoli che hanno trovato spazio durante l'anno in corso. Molti voti sono giunti dall'estero, con Cina, Hong Kong, Stati Uniti d'America, Taiwan e Thailandia in primis.

Luoghi che gli amanti non mancheranno di certo di visitare nel prossimo anno, nonostante rimangano ancora in auge mete come la Kanagawa di Slam Dunk o il lungomare di Shonan per Shonan Junai Gumi.