Andrey Gorkovenko omaggia One Punch Man con una straordinaria illustrazione

One Punch Man è un'opera a dir poco internazionale, famosa in tutto il mondo grazie al carisma di una coppia di autori infallibile e, soprattutto, per merito di due adattamenti animati che hanno reso virale il franchise. La popolarità della serie, infatti, è giunta persino tra le mani di un noto artista, Andrey Gorkovenko.

L'artista russo è una personalità molto nota nel panorama dei comics americani, soprattutto per aver disegnato valide cover alternative di fumetti famosi ma riconosciuto anche per le talentuose capacità. Solo recentemente, inoltre, il coreano InHyuk Lee aveva immaginato One Punch Man come un comics americano, riscuotendo un successo incredibile.

Ad ogni modo, la rappresentazione grafica di Gorvenko, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ha riscosso nella community di Reddit migliaia di manifestazioni di apprezzamento, con decine di commenti che hanno elogiato il tratto incredibile dell'artista. In particolare, è stata elogiata l'attenzione ai dettagli, soprattutto nella resa della muscolatura e della tuta di Saitama, immaginato nell'atto di contorcersi poco prima di scaricare un potentissimo pugno sul nemico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria illustrazione del russo Andrey Gorvenko, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti qua sotto. Ma a proposito di One Punch Man, sapevate che dopo una lunga battaglia ONE ha finalmente sconfitto l'ASMA che lo perseguitava da anni?