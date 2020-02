L'androgino Avu-chan lascia tutti a bocca aperta cantando l'OP di Dororo in un solo take!

Quando si parla delle migliori Opening del 2019 non si può non citare Kean (Fiamma), la splendida sigla di apertura del nuovo adattamento anime di Dororo. La traccia ha riscosso un incredibile successo, collezionando milioni di streaming su Spotify e oltre 20 milioni di visualizzazioni sul video ufficiale presente su YouTube.

Ovviamente il profilo ufficiale di THE FIRST TAKE non ha perso l'occasione per farsi avanti e dopo aver fatto diventare virale il suo format grazie alla performance di LiSA, ha chiesto di partecipare anche all'androgino frontman della rock band "Queen Bee" Avu-chan. Nella clip visibile in cima all'articolo potete dare un'occhiata alla performance della cantante, accompagnata come al solito dal chitarrista della band Hibari-kun.

Avu-chan è stata spesso criticata per via del suo cambio di genere. La cantante infatti nasce uomo, ma già in giovane età decise di identificarsi come donna, andando così incontro a diverse critiche. Durante la sua carriera, Avu-chan ha cantato l'Ending Theme di Tokyo Ghoul:re "Half" ed ha addirittura prestato la sua voce a Zenon in Devilman Crybaby.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento!