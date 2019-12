L'androide 21 di Dragon Ball riscalda Capodanno con un cosplay

Dragon Ball è un brand che ormai va ininterrottamente avanti dagli anni ottanta. Sia nel manga di Akira Toriyama, opera originale, che nelle varie serie animate e lungometraggi, sono stati inseriti una pletora di personaggi inediti che, nonostante la storia ridotta, hanno conquistato i fan. Uno dei più recenti è l'Androide 21.

Apparsa per la prima volta nel videogioco Dragon Ball FighterZ, ha da subito spopolato in rete. Possiede due forme, e la seconda ricorda molto un Majin, ma ciò che ha toccato di più i fan sono le forme della ragazza. La scienziata androide infatti si mostra, in questa forma malvagia, una pelle rosa e cambia abito, con un semplice top e pantaloni larghi.

Proprio questa forma ha ricevuto vita grazie al cosplay di Giu Hellsing, cosplayer che con due foto ha messo in mostra la bellezza della parte malvagia di Androide 21. La scienziata cibernetica, in questa forma, ha i capelli bianchi e lunghi, pelle rosa e orecchie appuntite, oltre che una coda. Tutti questi dettagli sono stati ripresi perfettamente da Giu Hellsing che non ha mancato di replicare anche le doti sensuali della nuova nemica di Dragon Ball.

Cosa ne pensate del cosplay che potete osservare in fondo alla notizia? Due fan hanno dato vita anche ai personaggi di Gogeta e Gotenks in chiave femminile.