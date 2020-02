Androide 8 con Trunks dal Futuro in una toccante scena di Dragon Ball Z: Kakarot

Sappiamo come nel corso degli anni la celebre saga ideata dal maestro Toriyama abbia inspirato non solo anime e film, ma anche una moltitudine di videogiochi. Alcuni hanno riscontrato un gran successo di pubblico, mentre altri un po' meno. Andando in ordine cronologico Dragon Ball Z: Kakarot, l'ultimo uscito, ha fatto parlare molto di sé.

Questo perché al di là dell'apprezzamento di pubblico, tutte le vicende inserite all'interno della saga, anche quelle che sembrano essere non canoniche rispetto al manga, in realtà lo sono, dal momento che lo ha confermato lo stesso Toriyama. Ciò ha permesso che il mondo di Dragon Ball si ampliasse sempre di più con nuovi arrivi e nuovi scorci di storie fino ad adesso inediti o non presenti, neanche nell'ultima serie attualmente in serializzazione: Dragon Ball Super.

Ne abbiamo parlato a più riprese in vari articoli per condividere anche con chi non ha avuto modo di giocare o non giocherà la nuova saga, tutte le novità introdotte. Abbiamo mostrato gli inediti particolari che hanno arricchito lo scontro tra Goku e Majin Bu e oggi vogliamo parlarvi di un personaggio che è apparso nella prima serie di Dragon Ball: Android 8.

Come sappiamo questi è una creazione dell'Esercito del Fiocco Rosso che, in seguito alle prime apparizioni, non compare molto se non sporadicamente nella serie di Z. Eppure, grazie a una missione secondaria, nel videogioco Kakarot, fa il suo ritorno in scena in cui si vede coinvolto anche Trunks del Futuro.

Come riportato dall'utente Twitter @KALSKingdom, in un post che potete vedere in calce all'articolo, la scena in questione è particolarmente rilevante per il fatto di aver saputo toccare i cuori dei videogiocatori e soprattutto degli appassionati della serie. Infatti, come si può vedere dal video, Androide 8 dice al figlio di Vegeta di conosce benissimo Goku e, anzi, di essere il suo migliore amico. Dichiarazione, questa, che ha fatto sciogliere anche i cuori più freddi, soprattutto a quei nostalgici che vorrebbero rivedere alcuni personaggi finiti nel dimenticatoio ritornare, anche per un breve attimo, in Super.

E tu cosa ne pensi di questo toccante incontro tra Androide 8 e Trunks del Futuro? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.