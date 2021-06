Gli androidi C17 e C18 da Dragon Ball Z alla realtà: il doppio cosplay di Julia Kasu

I nemici di Dragon Ball sono diventati man mano più forti col passare delle saghe, in pari con i potenziamenti e miglioramenti ottenuti da Goku e i suoi amici. Eppure c'è stato un momento in cui sembrava che ci fossero davvero poche chance di vincere. Durante la saga degli androidi, Goku si ritrovò infatti a contrarre una malattia cardiaca.

E proprio in quel momento debuttarono gli androidi C17 e C18, due gemelli che, a causa degli esperimenti del Dottor Gelo, furono trasformati in creature cibernetiche anche se con un corpo ancora molto simile a quello delle creature biologiche e furono dotati di una forza sovrumana ed energia infinita.

Col tempo, C17 e C18 divennero i bersagli di Cell, il nuovo nemico di questa saga di Dragon Ball Z. Una volta terminato lo scontro, entrambi sono diventati praticamente degli alleati dei protagonisti, con C18 che ha addirittura sposato Crilin e avuto una figlia con lui.

Ora rivediamo il duo interpretato da una cosplayer, Julia Kasu. I due gemelli hanno preso vita in questa foto disponibile in basso, uno di fianco all'altro. Il doppio cosplay di C17 e C18 riprende fedelmente tutti i dettagli principali dei personaggi di Dragon Ball Z, cosa ne pensate? E intanto i due androidi, secondo un fan, potrebbero avere il volto di Elizabeth Olsen e Sebastian Stan in un potenziale live action.