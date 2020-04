Angemon scatena il suo potere in una delle migliori Concept art realistiche a tema Digimon

I Digiprescelti sono finalmente tornati in televisione grazie a Digimon Adventure: Ψ, l'ottimo reboot dello storico anime di Toei Animation attualmente in onda su Crunchyroll. Il ritorno dello storico rivale di Pokémon ha ovviamente riacceso la passione dei fan, ed è proprio a questo proposito che oggi vogliamo mostrarvi un particolare artwork.

In calce potete dare un'occhiata alla Concept Art dell'utente Reddit shimhaq98, dedicata al potentissimo Angemon e già in trend nel subreddit dedicato alla serie. Una Concept art è sinonimo di un'illustrazione concepita in modo da presentare diversi punti in comune con la realtà, ed è per questo che l'immagine visibile in calce presenta dei tratti più "realistici", quasi da live-action.

L'immagine mostra il possente Digimon Angelo di livello Campione mentre utilizza l'iconica tecnica Hand's Fate (Raggio Celestiale nella versione italiana), un attacco che prevede lo sprigionamento di un raggio di energia dal pugno, spesso mortale per i nemici. Dalla scelta dei colori al tratto utilizzato, tutto sembra sposarsi alla perfezione con lo spirito del personaggio.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui anche voi foste dei nostalgici invece, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata alla splendida Opening di Digimon Adventure 2020.