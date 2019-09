In Questo Angolo di Mondo: la versione estesa del film si mostra in un trailer

In Questo Angolo di Mondo, il film del 2016 tratto dall'omonimo romanzo di Fumiyo Kono, si sta preparando al grande ritorno nei cinema giapponesi con una nuova versione estesa. Oggi, finalmente, è stato mostrato un primo trailer del lungometraggio, pronto a debuttare il prossimo 20 dicembre.

I 30 minuti aggiuntivi dovrebbero coprire, secondo le indiscrezioni, la fascia temporale tra l'autunno del 1944 e l'inverno del 1945, già approfondita notevolmente nel manga. Attualmente non è stato ancora confermato un ritorno nella sale italiane.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la pellicola di Sunao Katabuchi racconta la storia di Suzu, una bambina allegra e spensierata che nel Giappone degli anni 30 vedrà la propria vita capovolgersi. A 18 anni, dopo essere stata richiesta in sposa da Shusuke, la ragazza si trasferirà a Kura piena di sogni e idee, ma dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, tutto quello in cui crede cambierà in peggio.

Il lungometraggio, realizzato grazie al crowdfunding nel 2016, fu un vero e proprio successo in Giappone dove ricevette il plauso di critica e pubblico. Successivamente, grazie all'impegno di Dynit e Nexo Digital, il film arrivò anche nelle sale italiane.

E voi cosa ne pensate del film? Avete visto la versione originale? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui invece abbiate bisogno di un ripasso, vi lasciamo alla nostra recensione di In Questo Angolo di Mondo.