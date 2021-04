L'Animation Director di Gintama sull'industria: 'è diverso il modo in cui fanno gli anime'

L'industria degli anime sta attraversando un percorso che sta lentamente cambiando l'apparato produttivo dell'intero settore, complice soprattutto il peso di Cina e USA come investitori. A tal proposito, recentemente è tornato sull'argomento uno degli animation director dell'anime di Gintama, Shinji Takamatsu.

Ormai è un dato di fatto che Netflix abbia contribuito ad apportare cambiamenti all'industria dell'animazione, anche se non tutti i lavoratori in Giappone sono felici di questa novità. Inoltre, il Covid-19 ha inevitabilmente aggravato la situazione del settore, coinvolgendo ulteriormente i capitali esteri per finanziare i vari progetti. Takamatsu ha così colto l'occasione per parlare dei cambiamenti attuali che hanno completamente mutato la realtà di produzione rispetto a qualche anno fa:

"Le sessioni di doppiaggio per l'anime a cui sto lavorando dallo scorso anno sono iniziate oggi. La stagione da un cour è programmata per essere completata in autunno, ma non andrà in onda prima del prossimo anno. Il modo in cui gli anime vengono prodotti è cambiato negli ultimi anni ed è diventato molto più comune finire tutti gli episodi prima della messa in onda. Essendo io uno che lavorava con gli anime ogni settimana e per decine di anni costantemente sotto pressione dalle esigenze di trasmissione, sento che questa cosa di terminare tutti gli episodi prima della messa in onda pecchi di senso di eccitamento e non mi fa sentire al passo con lo stile degli anime televisivi."

Se per certi versi questo può essere un bene per la salute degli studi, d'altro canto è bene ricordare che il governo cinese deve approvare ciascun episodio nel momento in cui finanzia le varie produzioni, mentre dall'altra Netflix ha la tendenza a rilasciare in blocco le serie originali e questo si traduce di conseguenza con la necessità di terminare prima tutte le puntate. Questo non vuol dire che la condizione lavorativa sia di fatto migliore, o che la pressione verso le scadenze sia minore rispetto al passato, ma è innegabile quanto l'intera industria stia attraversando un forte percorso di mutamento. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.