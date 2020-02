L'animatore di L'Attacco dei Giganti si lancia su Star Wars e rende anime una lotta famosa

L'Attacco dei Giganti 4 arriverà nel 2020, ma l'attesa per i fan sarà ancora lunga: la data prestabilita è infatti a ottobre, lontano ancora otto mesi. In questo frangente, mentre si discute il ritorno di WIT Studio alle animazioni dello show, uno dei membri dello staff si diletta con Star Wars animando una scena di La Minaccia Fantasma.

Tutti ricorderanno una delle battaglie più iconiche della trilogia prequel di Star Wars che mise contro il sith Darth Maul e la coppia di Jedi composta da Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. Una parte di quella battaglia a colpi di spade laser è stata utilizzata come soggetto da Arifumi Imai, animatore che ha lavorato in passato sulle varie stagioni di L'Attacco dei Giganti.

Il video che potete vedere in calce si limita ad essere solo una bozza di animazione, con le figure disegnate in modo non dettagliato ma su cui risaltano esageratamente i movimenti dinamici e ampi. La parte della battaglia di Star Wars scelta dall'animatore è quella fase finale che ha visto Obi-Wan dare battaglia a Darth Maul dopo la morte del suo maestro per mano del sith. Gli attacchi e le azioni messe in moto in quest'animazione di Star Wars non rispecchiano molto quelle apparse nel film di George Lucas ma sono molto più tendenti a uno stile anime.

Se vi piace questa animazione, potete trovare ancora più affascinante il lavoro di un fan che ha unito la sigla di L'Attacco dei Giganti a Star Wars Galaxies of Adventures, serie animata dedicata al mondo di jedi e sith.