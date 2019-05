Un animatore di L'attacco dei Giganti stagione 3 condivide un disegno su Eren

Uno dei fenomeni di questa nuova stagione primaverile è L'attacco dei Giganti stagione 3. Dopo una pausa di diversi mesi, partita ad ottobre, la serie animata è tornata con la seconda parte e un episodio 13 partito subito a razzo. L'azione infatti l'ha fatta da padrone, con già annunci di scontro tra Eren Jaeger e Reiner Braun.

Come sta avvenendo spesso ultimamente, per celebrare la messa in onda della seconda parte di L'attacco dei Giganti stagione 3, un animatore ha deciso di condividere tramite tweet un suo artwork. Il tweet in calce di Attack on Titan Wiki ci mostra appunto questa illustrazione, stavolta raffigurante Eren Jaeger, da parte dell'animatore うえみ。

La bozza è fatta completamente a matita e fa scarso uso dei colori, ma ci regala un Eren Jaeger convinto delle sue decisioni. Non è l'unico regalo degli animatori, che già poco tempo fa ci avevano mostrato una key art esclusiva su Levi.

L'attacco dei Giganti stagione 3 terminerà entro altri 9 episodi, che saranno trasmessi sulla piattaforma streaming VVVVid ogni domenica sera, con sottotitoli in italiano. Sulla stessa piattaforma online sono già presenti gli episodi doppiati della prima metà di stagione, mentre per il manga potremo vedere a breve una rivelazione particolare sul finale grazie alla mostra estiva a breve in arrivo.