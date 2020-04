Un animatore di Bleach ha condiviso un nuovo sketch a tema dedicato al coronavirus

C'è poco da girarci intorno, è indubbio che in questi ultimi mesi il coronavirus sia divenuto il motivo di discussione più impellente agli occhi del mondo intero, con il suo propagarsi che ha costretto innumerevoli paesi a prendere drastici provvedimenti per cercare di contenere il rischio di contagio.

Sono infatti molti gli eventi - relativi a ogni tema possibile e immaginabile - che sono stati rimandati o cancellati, e nelle TV di tutto il mondo rimbalzano continuamente le linee guida informative per diminuire il rischio di contagio. Oramai le conosciamo tutte a memoria e quella più importante non potrebbe essere altri che quella di lavarsi le mani molto spesso, una pratica fortunatamente già comune per moltissimi.

Con la crisi ancora nel pieno del suo svolgimento, sono tanti gli animatori e disegnatori che hanno aderito alle varie campagne di sensibilizzazione e, tra questi, è apparso anche Masashi Kudo, animatore dell'epopea di Bleach, il quale ha realizzato un piccolo sketch a tema con protagonista Masashi Kudo, uno dei personaggi principali della produzione. Andando più nel dettaglio, l'immagine - che voi potete visionare a fondo news - mette in mostra la ragazza intenta a lavarsi scrupolosamente le mani, un ottimo modo per dare il buon esempio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato messo in mostra un interessante confronto tra varie immagini attraverso le quali è possibile vedere come sia cambiato negli anni il character design dei personaggi di Bleach.