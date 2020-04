L'animatore di Bleach si sbizzarrisce con un nuovo sketch della bella Unohana

Dopo una lunga attesa, il prossimo anno ritornerà l'anime di Bleach con l'adattamento dell'ultimo arco narrativo dell'opera, la Guerra Millenaria. Siamo curiosi, più che da un punto di vista narrativo, di vedere in che modo verranno messe in scena alcune delle sequenze più spettacolari dell'intera saga.

Uno degli animatori principali di Studio Pierrot nella realizzazione di Bleach è sicuramente Masashi Kudo, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un piccolo omaggio a Retsu Unohana, un personaggio della sere che in questo particolare momento storico risuona per le sue spiccate capacità mediche.

Kudo ha realizzato uno sketch di Unohana e Hanataro Yamada, ricordando ai propri spettatori l'importanza cruciale di una figura professionale di questo tipo, che proprio oggi si trova in prima linea a combattere la tragica epidemia del Coronavirus.

L'illustrazione, presente in calce all'articolo, evidenzia la straordinaria capacità dell'artista di imitare il caratteristico tratto di Tite Kubo, che fa dell'espressività dei volti e dell'impatto scenico la sua forza più grande. Infatti, se da una parte il manga di Bleach è carente per quanto riguarda i fondali, all'autore bastava qualche primo piano per catturare l'attenzione del lettore sulla pagina, trasformando quella che era una mancanza in un'attenta scelta stilistica.

Vedremo, con la serializzazione di Burn the Witch, se l'autore avrà lavorato anche su quest'aspetto o continuerà con la propria cifra espressiva. Da una parte la sua nuova pubblicazione su Weekly Shonen Jump, dall'altra il ritorno di Bleach nel 2021, non avremmo potuto auspicare di meglio per il ritorno in scena di Tite Kubo.

