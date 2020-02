Un animatore di Boruto vi spezzerà il cuore con questa illustrazione di Iron Man

Se siete usciti con il cuore letteralmente infranto dall'ultima pellicola cinematografica legata agli Avengers, allora sarete sicuramente pronti per affrontare l'ultima illustrazione di un famoso animatore dell'adattamento animato del sequel del capolavoro di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations.

La fine dell'epopea di Tony Starks non ha lasciato indifferenti i fan dei Vendicatori, costretti ad accettare la dipartita di uno degli eroi più iconici dell'intero Marvel Cinematic Universe. Non a caso, Avengers: Endgame è tra i film più venduti al mondo, una pellicola in grado di riunire attorno a sé milioni di appassionati ai cinema di tutto il globo.

Il lungometraggio, inoltre, è riuscito a far breccia anche nel cuore di Cheng Xi Huang, noto animatore di Naruto Shippuden e di Boruto: Naruto Next Generations. Recentemente, infatti, l'artista ha dedicato uno sketch proprio allo straziante destino dell'eroe, rappresentato nell'istante esatto della sua morte. Oltre alle centinaia di manifestazioni di apprezzamento, il disegno è stato accompagnato da numerosi commenti strappalacrime per via del soggetto scelto. E come dargli torto.

Ad ogni modo, lo sketch in questione ve lo abbiamo proposto in calce alla notizia, per unirci insieme in questo breve attimo di nostalgica sofferenza. E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica a cura di Huang, vi piace o vi ha nuovamente spezzato il cuore? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.