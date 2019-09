Un animatore ha concesso un piccolo sguardo di ONE PIECE episodio 903

Wanokuni sta prendendo forma anche nell'anime di ONE PIECE, con Rufy e Zoro già coinvolti in battaglie e scontri di una certa importanza. Queste poi sono condite con animazioni spettacolari e tante hanno già conquistato i fan, come quella del finale di ONE PIECE episodio 901.

Su Twitter, l'utente SANDA ha rivelato di aver fatto parte dello staff che si è occupato della produzione di ONE PIECE episodio 903 come key animator. Per celebrare il compimento del suo sogno, ha regalato ai fan un'illustrazione proveniente dalla puntata stessa con Rufy che si sta preparando a estrarre dal fodero la spada presa in prestito da Tenguyama. Il protagonista della serie, con lo stuzzicadenti in bocca, ha lo sguardo fisso verso quello che potrebbe essere un nemico.

Il tweet, che potete vedere in calce, aveva una didascalia in allegato con scritto quanto segue: "Ho partecipato a ONE PIECE come key animator! Era uno dei miei sogni! Per favore, attendete con ansia l'episodio di questa settimana! Ecco uno sketch~".

L'arco di Wanokuni di ONE PIECE si sta già rivelando uno dei migliori in quanto ad animazioni grazie ai nuovi innesti nello staff dell'anime di Toei che però non si sono di certo fermati. Come proseguirà l'avventura di Monkey D. Rufy nel paese dei samurai?