L'animatore di Cowboy Bebop dedica uno sketch a Rengoku di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Il film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha una data di uscita, prevista per ottobre. Finalmente dopo mesi i fan sanno quando aspettarsi l'uscita, e possono consolarsi con un trailer e una key visual freschi di pubblicazione dopo uno show in streaming di ieri 10 aprile 2020. Manca ancora tanto prima di vedere il lungometraggio al cinema.

Nell'attesa, l'animatore Yutaka Nakamura di Cowboy Bebop ha deciso di dedicarsi al progetto di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pubblicando una fan art sulla propria pagina Twitter. Risalente al 7 aprile, quindi prima alla pubblicazione del trailer, vediamo ritratto uno dei protagonisti principali della pellicola, Kyojuro Rengoku alias il Pilastro della Fiamma del Corpo dei Cacciatori di Demoni.

Finora Rengoku non è apparso molto ma sarà centrale nel film e pertanto è uno dei personaggi più raffigurati tra locandine e fan art. In questa preparata da Yutaka Nakamura, Rengoku viene ripreso da un'angolazione dal basso mentre mantiene il fodero della sua spada con la mano sinistra ma il suo sguardo vaga distante con i lunghi capelli biondi che svolazzano per il vento che ha intorno. Cosa ne dite di questa illustrazione?

Il 16 ottobre 2020 Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen arriverà nelle sale nipponiche.