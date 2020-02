Un animatore di Le Bizzarre Avventure di Jojo condivide degli sketch su Stone Ocean

Ormai da parecchio tempo si è concluso Vento Aureo, tratto dalla quinta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo. David Production ha deciso di cambiare progetto e incentrarsi su Fire Force, rendendo ancora più lunga l'attesa dei fan per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. L'attesa sarà intervallata perlomeno dai nuovi OAV su Kishibe Rohan.

A sorpresa, però uno degli animatori che ha lavorato alle precedenti stagioni di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha pubblicato un tweet che sicuramente farà piacere ai fan di Stone Ocean. L'artista Kohei Ashiya ha twittato le immagini che potete vedere in calce, due delle quali si rifanno ai vecchi Jojo ma le altre due invece hanno per protagonista Jolyne Kujo.

Ciò non implica naturalmente che lo studio sia al lavoro su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, ma che se dovesse esserci una produzione in arrivo, Ashiya sarà sicuramente in prima linea per dare il suo contributo come fatto con le serie precedenti. Inoltre, le due immagini con Jolyne potrebbero permettere ai fan di dare uno sguardo in anteprima allo stile del character design per questo nuovo anime, e dovesse essere deciso un cambio rispetto a quello attuale.

Secondo alcune ipotesi, la data di arrivo per Stone Ocean potrebbe non essere così lontana.