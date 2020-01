Un animatore di Le Bizzarre Avventure di JoJo ha omaggiato Jotaro con uno splendido sketch

Nel corso di questi lunghi anni, Le Bizzarre Avventure di JoJo ha saputo conquistare milioni e milioni di fan in ogni angolo del mondo grazie a un cast di personaggi semplicemente indimenticabili, numerosissimi volti tra eroe e villain che hanno saputo mettere in mostra un carisma unico sia nell'opera cartacea che nell'anime.

I fan hanno spesso dedicato i propri lavori ai personaggi di Le Bizzarre Avventure di JoJo, e tra i tantissimi individui che sono stati dimenticati, figura anche Jotaro, uno dei protagonisti dell'opera che oramai da parecchio tempo ci si è lasciati alle spalle nonostante molti fan continuino a ritenerlo uno dei personaggi migliori della produzione, e a quanto pare il pensiero sembrerebbe essere condiviso anche da alcuni animatori che hanno lavorato alla serie.

Attraverso Twitter, infatti, Terumi Nishii - uno degli animatori occupatisi della produzione anime - ha voluto esprimere il suo apprezzamento per Jotaro pubblicando uno splendido sketch, visionabile a fondo news, dedicato proprio all'eroe in questione, un lavoro che è stato assai apprezzato dal pubblico. Come potete vedere dall'immagine, lo schizzo vede il nostro Jotaro guardare intensamente verso il pubblico con i suoi iconici indumenti, ovvero il cappotto e li cappello che non abbandona mai.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che nel corso di queste ultime settimane sono giunte nuove informazioni sul futuro di Le Bizzarre Avventure di JoJo.