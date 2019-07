Un animatore di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo dedica uno sketch a Bucciarati

Lo scorso venerdì 5 luglio è andata in onda una delle ultime puntate di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, che ha visto anche la dipartita di uno dei personaggi più amati. Essendo alle battute finali, ormai iniziano i primi saluti verso la serie e uno degli animatori dello staff ha pensato di dare inizio alle danze con un artwork.

In attesa del prossimo e ultimo episodio, che avrà un minutaggio di ben un'ora, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo arriva su Twitter grazie a un disegno di Shinichi Machida. Il character designer e animatore di questa quarta serie di Jojo ha condiviso un'illustrazione che commemora la fine della serie con protagonista Bucciarati, che potete vedere in calce.

Il disegno è in bianco e nero con Bruno Bucciarati che porta le dita alla fronte a mo' di saluto, mentre alcuni dettagli come le cerniere, che simboleggiano il suo stand Sticky Fingers, color oro. Il leader del gruppo è diventato velocemente uno dei personaggi più amati di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo dopo essere apparso nel primo episodio in cui era contrapposto al protagonista Giorno Giovanna.

Jojo: Vento Aureo tornerà su VVVVid il 28 luglio, quando saranno trasmessi gli episodi 38 e 39 e a cui poi seguirà un ulteriore episodio speciale.