Un animatore di Pokémon Sun and Moon omaggia l'Attacco dei Giganti

La nuova parte della terza stagione de l'Attacco dei Giganti è in dirittura d'arrivo, il conto alla rovescia per una delle serie più attese del 2019 sta finalmente per terminare. Da sempre regina di omaggi e crossover, l'opera di Hajime Isayama arricchisce ulteriormente il suo catalogo di dediche grazie a Pokémon Sun and Moon.

La seconda parte della Stagione 3 de l'Attacco dei Giganti arriverà in Italia e manca sempre meno alla sua messa in onda. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova stagione, che ci aveva lasciato con un'acquolina in gola che non vediamo l'ora di far scendere giù.

Da sempre, l'opera di Isayama sensei si è trovata al centro di numerosi omaggi e dediche di ogni tipo dalle serie più disparate, che ne evidenzia una popolarità solida e ricca, fonte di appassionati che ne riconoscerebbero le citazioni a chilometri di distanza. L'ultima di queste, viene da un anime che a citazioni non è del tutto nuovo, ovvero Pokémon Sun and Moon. L'animatore Masaaki Iwame, dedica con una breve clip, che potete guardare in fondo all'articolo, la celebre opera dei Giganti, arricchendola con il famoso dispositivo di manovra tridimensionale. Parliamo proprio di quello strumento che permette ai membri dei diversi Corpi di muoversi agilmente nello spazio contro gli esseri mostruosi. Una trovata simpatica, con protagonista Gardenia, capo-palestra di Eterna City, mentre si muove tra gli alberi, grazie alla tecnica di Bellsprout.

Vi invitiamo, in attesa dell'inizio dell'anime che arriverà in simulcast nel nostro Paese grazie alla partner tra VVVVID e Dynit, a leggere le prime informazioni sul primo episodio de L'Attacco dei Giganti 3. E voi, cosa ne pensate della simpatica dedica dal mondo dei Pokémon?