Un animatore professionista guadagna meno di un lavoro part-time? La denuncia di un KA

Lavorare nell'industria dell'animazione giapponese non è affatto facile dal momento che si tratta di un settore in continuo fermento e con una gestione finanziaria complessa. A pagarne le spese, anche dell'enorme mole di titoli in uscita annualmente, sono soprattutto gli animatori.

Negli ultimi anni la questione inerente agli stipendi degli animatori in Giappone è diventato un tema sempre più caldo e, nonostante le varie iniziative, il salario dei dipendenti continua ad essere esiguo. Qualche tempo fa, infatti, il n°1 dell'Animator Dormitory Project aveva parlato dei guadagni di coloro che si inseriscono nel settore e delle loro difficoltà economiche nei primi tre anni.

Il Key Animator conosciuto su twitter come ぷるこ @prkg_prkg_ ha condiviso sui propri canali social il suo stipendio da parte di un determinato studio di animazione non meglio precisato: "Non sapevo che 180.000 yen ($ 1.434,69) fosse quanto una compagnia di animazione mi avrebbe dato. Una volta, quando ero studente, guadagnavo 150.000 yen ($ 1.195,58) per un lavoro part-time, quindi 180.000 yen per un lavoro professionale mi sembravano davvero pochi... Precedentemente avevo persino rifiutato un'azienda che mi offriva 180.000 yen fissi poiché pensavo di poter guadagnare facilmente più soldi. Questo è lo stipendio di un lavoratore junior di 4 mesi che ha lavorato molto duramente per ottenere 500 fotogrammi di animazione".

L'animatore, dunque, avrebbe guadagnato per 519 fotogrammi poco meno di 120mila yen (circa 880 euro al cambio attuale), in linea con le previsioni di Jun Sugawara. Dopodiché chiarisce che di norma al terzo anno scatta un fisso di 30mila yen (220 euro) aggiuntivi al salario che, tuttavia, non migliorano drasticamente le loro condizioni di vita con uno stipendio irrisorio a fronte di un costo della vita molto elevato in Giappone. E voi, invece, cosa ne pensate dei suoi guadagni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.