Un animatore della serie Pokémon manda un messaggio a tutti gli Otaku

Essere appassionati di anime e manga non è sempre stato facile come lo è oggi. Nel corso degli anni la loro popolarità è notevolmente aumentata e sono passate da essere passioni molto di nicchia a qualcosa di accettato dalla massa. Tuttavia, come per molti tipi di passioni, alcuni individui hanno dichiarato una sorta di devozione verso di essa.

Il termine otaku deriva dalla lingua giapponese, che dagli anni ottanta indica una subcultura giapponese di appassionati in modo ossessivo di manga, anime, e altri prodotti ad essi correlati. Come è possibile intuire dalla definizione, la parole porta con sé, alle volte, un'accezione negativa.

Di recente, Sora News 24 ha pubblicato un articolo riguardo Keiko Moritsugu, un animatore giapponese noto per l'anime di Pokémon. L'animatore ha postato sul suo profilo Twitter, i suoi pensieri riguardo alla cultura degli anime e degli otaku. È stato in quell'occasione che Moritsugu ha messo in dubbio l'accettabilità degli stili di vita degli otaku più hardcore.

"Non penso che la situazione sia che gli hobby degli otaku siano diventati mainstream, ma che non vengono più avvertiti da nessuno delle loro qualità nocive" ha scritto Moritsugu.

"Nessuno insegna loro che leggere libri, fare barbecue, suonare strumenti musicali, imparare lingue o altre forme di studio renderà le loro vite più ricche. E la causa di questo è che per le grandi aziende, gli otaku sono i più grandi consumatori e i più facili da ingannare."

L'animatore, che ha lavorato su serie come Pokemon e Doraemon, ha discusso di come gli interessi degli otaku possano privare altre cose di fan. I fan si sono affrettati a chiedere ulteriori spiegazioni all'animatore, siccome fare tali generalizzazioni è spesso pericoloso. In una risposta ai fan, l'artista ha detto che le persone dovrebbero fare attenzione a non confondere "otaku senza competenze e otaku che hanno capacità geniali".

Le parole decisive di Moritsugu hanno fatto sì che il fandom di otaku abbia difeso i suoi interessi. La cultura di Otaku si concentra spesso sugli anime, ma questo non significa che i fan siano solo focalizzati sulla televisione. Ci sono molti modi in cui i fan possono arricchire le loro vite e sembra che Moritsugu abbia preso a cuore la questione.

Sicuramente l'animatore non ci è andato piano e bisognerebbe valutare ogni singolo caso, tuttavia, i problemi dell'industria dell'animazione avvengono da parte delle aziende e ci consigliamo di dare un'occhiata ad un interessante analisi dell'anime industry.