Uno degli animatori di ONE PIECE ha deliziato il pubblico con una fan-art dedicata a Kaido

L'enorme franchise di ONE PIECE è riuscito, nel corso di questi decenni, a stregare un pubblico sempre più grande e oramai sparso in tutto il pianeta, un successo stratosferico venutosi a presentare prima grazie al manga realizzato da Eiichirō Oda e successivamente attraverso la realizzazione di un adattamento animato.

Proprio parlando della produzione anime, ONE PIECE si trova nel pieno dell'arco narrativo di Wano, una storia ricca e intrigante che ha permesso alla ciurma di Cappello di Paglia d'entrare in contatto con tutto un nuovo mondo fatto di grandi avvenimenti e personaggi indubbiamente interessanti. Ora, però, i fan si trovano in spasmodica attesa di vedere come andrà sviluppandosi il personaggio di Kaido, il quale fin dalla sua prima apparizione ha saputo immediatamente conquistare il pubblico grazie alla sua incredibile forza.

Proprio in ragion di ciò, Yong-ce, uno degli animatori che ha lavorato alla serie di ONE PIECE, ha voluto omaggiare il personaggio con un'incredibile fan-art pubblicata su Twitter e visionabile a fondo news. Come potete vedere nell'immagine, a spiccare è ovviamente Kaido, il quale è affiancato però anche dai tre pericolosi membri dei Pirati delle Cento Bestie, ovvero Jack, King e Queen.

Prima di salutarvi, inoltre, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni ha fatto molto parlare il nuovo e imminente spot che lega One PIECE a Hungry Days, video che a detta dei creatori saprà portare i fan alle lacrime.