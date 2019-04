L'animatrice Nishii Terumi, parla di vendite e budget dell'industria degli anime

Nonostante l'industria dell'animazione giapponese sia per il paese del Sol Levante una tra le più importanti internamente e all'estero, i più appassionati sapranno che le condizioni lavorative all'interno di queste ultime non sono tra le migliori. L'animatrice giapponese Nishii Terumi, ha di recente discusso alcuni aspetti di questo mondo.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Nishii Terumi ha recentemente lavorato come direttrice dell'animazione, nonché character design, per Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable realizzato da David Production. Inoltre, è la responsabile per il character design per l'imminente remake dei Cavalieri dello Zodiaco di Netflix.

Attraverso un post di Twitter, che potete trovare in fondo alla notizia, Terumi ha iniziato a spiegare che, nell'eventualità che i DVD di una serie anime vendano o meno, non vi è alcun ritorno sugli animatori. Questo perchè, anche se l'animazione non dovesse vendere, lo studio di animazione non contrarrà debiti. Tuttavia, come spiega l'animatrice, questo succede perchè lo studio, per evitare il rischio di fallimento, mantiene il budget di produzione decisamente basso. Questo ha infine delle conseguenze sugli animatori, che vengono quindi pagati solamente 150 o 200 yen ad "unità".

Questo discorso Terumi lo ha applicato all'industria dell'animazione giapponese in generale, che secondo lei, ha un problema alla base della sua struttura. Un altro esempio è quello di cui vi abbiamo parlato solamente qualche giorno fa, che ha visto la dichiarazione di un producer che ha affermato di aver lavorato 393 ore in un mese per Madhouse.