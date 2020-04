L'animazione giapponese morirà per sempre? Lo afferma il papà di Neon Genesis Evangelion

Chi ha amato Neon Genesis Evangelion non può non conoscere il regista, nonché autore della serie, Hideaki Anno, un visionario che ha dato vita a un prodotto immortale e che, durante una recente intervista rilasciata per la stampa Russa RIA Novosti, ha predetto la morte dell'animazione giapponese così come la conosciamo oggi.

Il regista si è mostrato più che sicuro nel dire che, tra cinque, venti anni, l'industriamo anime come la conosciamo noi oggi "morirà". «L'animazione giapponese è in declino» ha detto Anno. «Ha già raggiunto il picco... Dopo il collasso, probabilmente ci sarà una nuova rinascita» ha aggiunto, anche se, sempre secondo il papà di Neon Genesis Evangelion, non è certo che gli appassionati riusciranno a resistere abbastanza a lungo per vederne la rinascita.

Poi Anno ha proseguito: «Non credo che l'animazione svanirà, ma forse non ci saranno le condizioni che sono esistite fin'ora e che hanno portato alla creazione di film interessanti».

Secondo Hideaki nel futuro imminente ci saranno altre nazioni, soprattutto i paesi asiatici, che prenderanno sempre più piede fino a scalzare dal trono dell'animazione il Giappone. Tutto questo succederà grazie alla crescita delle economie degli altri stati, a causa della contrazione dell'economia del paese del Sol Levante e a causa del calo del numero di animatori giapponesi che stanno, già ora, divenendo sempre meno.

«Il Giappone non sarà più il centro dell'animazione mondiale» ha detto Anno. E poi si sbilancia nel dire anche che «forse tra cinque anni, Taiwan sarà il centro nevralgico di tutto», questo perché ha visto con i suoi stessi occhi l'energia e la passione che gli animatori taiwanesi mettono nel lavoro che fanno, passione che invece, in Giappone, sempre secondo Anno, sta andando scemando. L'animazione nella patria dei manga ormai va avanti soltanto per "inerzia" e di questo Hideaki sembra fermamente convinto.

Però, secondo Anno, c'è un modo per far sì che l'animazione giapponese sopravviva: cambiando. Soltanto andando incontro al cambiamento, adottando nuove tecnologie e metodi di lavoro come la CG, si potranno creare anime più interessanti e, soprattutto, migliorare le condizioni di lavoro. Problema che sta allontanando sempre di più i giovani giapponesi da questa professione. Senza condizioni tali, secondo il padre di Neon Genesis Evangelion, l'industria semplicemente andrà incontro a un declino e poi morirà.

Cosa ne pensi delle parole espresse da Hideaki Anno? Ti sembrano assurde e completamente irrealistiche, oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



